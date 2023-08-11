Дощі всюди, окрім чотирьох областей. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

"В Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в прогнозі.

Варто зазначити, що через значні дощі оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Водночас у більшості районів Житомирської, Вінницької, 11 серпня і у Київської, 13 серпня і у Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Що стосується температури повітря, то вона буде більш прохолодною - вдень 21-26°, на сході країни та у Одеській області - до 29°.

Повернення спеки в Україну

Як розповідала синоптик Наталка Діденко, вже з понеділка, 14 серпня, в Україну повернеться спека. І вже наступними вихідними, 19-20 серпня, буде близько +30 градусів. Зокрема, в другій половині наступного тижня в Україні очікується +30...+35, на півдні та сході до +35...+37 градусів.