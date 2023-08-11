Дожди повсюду, кроме четырех областей. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

"В Украине кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, кратковременные дожди, грозы, на Левобережье местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Следует отметить, что из-за значительных дождей объявлен первый уровень опасности - желтый.

В то же время в большинстве районов Житомирской, Винницкой, 11 августа и в Киевской, 13 августа и в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Что касается температуры воздуха, то она будет прохладнее - днем 21-26°, на востоке страны и в Одесской области - до 29°.

Возвращение жары в Украину

Как рассказывала синоптик Наталья Диденко, уже с понедельника, 14 августа, в Украину вернется жара. И уже на следующих выходных, 19-20 августа, будет около +30 градусов. В частности, во второй половине следующей недели в Украине ожидается +30…+35, на юге и востоке до +35…+37 градусов.