Дощі відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні буде суха погода, але тепла очікувати не варто. Температура повітря буде максимально до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +14 +18 градусів. На півдні та заході України вдень до +19 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні без опадів. Проте небо весь день буде затягнуте хмарами. Вітер західний до 8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +7 +9 градусів, а вдень +16 +18.