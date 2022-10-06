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Дощі відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 07:00
Дощі відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде сухо, але хмарно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні буде суха погода, але тепла очікувати не варто. Температура повітря буде максимально до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +14 +18 градусів. На півдні та заході України вдень до +19 градусів.

Дощі відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні без опадів. Проте небо весь день буде затягнуте хмарами. Вітер західний до 8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +7 +9 градусів, а вдень +16 +18.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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