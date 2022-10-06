Дожди отступят: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 6 октября, в Украине будет сухая погода, но тепла ждать не стоит. Температура воздуха будет максимально до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4 +9 градусов, а днем +14 +18 градусов. На юге и западе Украины днем до +19 градусов.

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В столице и Киевской области без осадков. Однако небо весь день будет затянуто облаками. Ветер западный до 8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +7 +9 градусов, а днем +16 +18.