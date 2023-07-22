Дощі відступають: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 23 липня, буде спекотною. Дощі відступлять, опади очікуються лише у частині регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Температура повітря вночі буде у межах +14 +16 градусів, а вдень до +24.

У столиці завтра мінлива хмарність, але дощів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +17 градусів, а на півдні до +23. Вдень очікується до +22 +27 градусів, на півдні спека до +30 градусів.

На решті території нашої країни без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Завтра, за прогнозами синоптиків, дощі очікуються лише на сході та півдні України. Місцями можливі грози.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрила злива. За прогнозами синоптиків, дощ буде йти до кінця доби. Місцева влада попередила жителів столиці про підтоплення та вивела на вулиці спецтехніку.

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