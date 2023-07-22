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Дощі відступають: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, Субота 22 липня 2023 15:39
Дощі відступають: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: на півдні України завтра очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 23 липня, буде спекотною. Дощі відступлять, опади очікуються лише у частині регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, за прогнозами синоптиків, дощі очікуються лише на сході та півдні України. Місцями можливі грози.

На решті території нашої країни без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +17 градусів, а на півдні до +23. Вдень очікується до +22 +27 градусів, на півдні спека до +30 градусів.

Дощі відступають: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, але дощів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +14 +16 градусів, а вдень до +24.

Дощі відступають: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні Київ накрила злива. За прогнозами синоптиків, дощ буде йти до кінця доби. Місцева влада попередила жителів столиці про підтоплення та вивела на вулиці спецтехніку.

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