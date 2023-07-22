Дожди отступают: синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 23 июля, будет жаркой. Дожди отступят, осадки ожидаются только в части регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
Завтра, по прогнозам синоптиков, дожди ожидаются только на востоке и юге Украины. Местами возможны грозы.
На остальной территории нашей страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +12 +17 градусов, а на юге до +23. Днем ожидается до +22 +27 градусов, на юге жара до +30 градусов.
Погода в Киеве
В столице завтра переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах +14 +16 градусов, а днем до +24.
Напомним, сегодня Киев накрыл ливень. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до конца суток. Местные власти предупредили жителей столицы о подтоплениях и вывели на улицы спецтехнику.
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