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Дощі відступають: синоптик дала прогноз на сьогодні й уточнила, коли чекати спеку

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз на сьогодні й уточнила, коли чекати спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні після проходження атмосферного фронту дощі припиниться і сьогодні опади ймовірні лише в східній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, сьогодні, 5-го червня практично по всій території України буде сухо та сонячно, лише ввечері у західних областях - чергові грозові дощі.

Температура повітря знову підвищиться - скрізь в Україні від +25 до +30 градусів, на заході місцями до +32 градусів.

"Південний вітер може бути сильним, до штормових поривів, у західних областях", - пише Діденко.

Погода у Києві

У Києві сьогодні передбачається суха погода з температурою повітря від +26 до +28 градусів.

Діденко уточнила, що до кінця тижня в Україні очікується "дуже тепла, до спеки, погода із періодичними грозовими дощами на заході та півночі".

Раніше ми писали про те, яку погоду прогнозували українцям на перший робочий тиждень календарного літа.

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