ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 травня 2023 07:00
Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде майже без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 30 травня, буде спекотною. Дощі очікуються лише у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі з грозами прогнозуються лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькі та Херсонській областях, а також у Криму.

На решті території України невелика хмарність, але без опадів. Вітер переважно північний та північно-східний, 3-8 м/с.

На сході та півдні вдень температура повітря буде у межах +18 +23 градуси, а вночі +13 +18. В інших областях вдень від +22 до +27, а вночі від +8 до +13 градусів.

Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, проте без дощів. Вітер північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25 градусів, а вночі +10 +12 градусів.

Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром