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Дощі не відступають, а в деяких областях спека до +37: прогноз погоди в Україні на тиждень

Фото: прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні цього тижня місцями буде спекотною. Однак в більшості областей очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра, 1 серпня, в більшості північних і центральних областей, у Харківській, Одеській та Миколаївській прогнозуються короткочасні дощі і грози. При цьому у середу в західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозується також дощова погода.

На решті території, а також у четвер, 3 серпня, в більшості областей буде без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Однак вдень 2 серпня в західних та північних областях в окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря у південній і східній частинах вночі становитиме +17 +23 градуси, а вдень +27 +33. На решті території вночі прогнозується +13 +19 градусів, а вдень +23 +29.

В п'ятницю, 4 липня, в Україні очікується спекотна переважно суха погода, лише в західних областях окремі короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі становитиме +16 +22 градуси, а на узбережжі морів до +25. При цьому вдень прогнозують +28 +34 градуси. У південній частині, східних та центральних областях місцями до +35 +37 градусів.

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