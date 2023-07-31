Дожди не отступают, а в некоторых областях жара до +37: прогноз погоды в Украине на неделю

Завтра, 1 августа, в большинстве северных и центральных областей, в Харьковской, Одесской и Николаевской прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом в среду в западных, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется также дождливая погода.

На остальной территории, а также в четверг, 3 августа, в большинстве областей будет без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Однако днем 2 августа в западных и северных областях в отдельных районах прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью составит +17 +23 градуса, а днем +27 +33. На остальной территории ночью прогнозируется +13 +19 градусов, а днем +23 +29.

В пятницу, 4 июля, в Украине ожидается жаркая преимущественно сухая погода, лишь в западных областях отдельные кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью составит +16 +22 градуса, а на побережье морей до +25. При этом днем прогнозируют +28 +34 градуса. В южной части, восточных и центральных областях местами до +35 +37 градусов.

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