Дожди не отступают: где 29 мая ожидаются ливни в Украине

Завтра, 29 мая, в Украине не будут утихать дожди. В некоторых регионах вероятны даже ливни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра в Украине погода и дальше будет удивлять стабильностью в наше совсем нестабильное время - снова периодические дожди. Более сильные, до ливней, осадки ожидаются на западе и севере, а также в большинстве центральных областей", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, на юге и востоке Украины - дожди будут идти местами.

"В западных областях в течение дня предполагается +15....+19 градусов, это самое прохладное в Украине. Самыми теплыми будут восточные области, +23...+26 градусов", - отметила Диденко.

На остальной территории Украины ожидается температура воздуха +19....+24 градуса.

В Киеве 29 мая ожидаются дожди, в течение дня около +20 градусов.