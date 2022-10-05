UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі відійдуть, але буде хмарно: прогноз погоди на завтра

Фото: у четвер, 6 жовтня, в Україні очікується похмура погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 6 жовтня, на всій території України очікується суха погода. Середня температура повітря становитиме 17 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У четвер в Україні буде хмарно із проясненнями, опадів не передбачається.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+18. Вночі температура опуститься до +7. На півдні вдень 6 жовтня очікується до +19 градусів, уночі - до 8-9 з позначкою плюс.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в Україні