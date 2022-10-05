Дожди отойдут, но будет облачно: прогноз погоды на завтра

В четверг, 6 октября, на всей территории Украины ожидается сухая погода. Средняя температура воздуха составит 17 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В четверг в Украине будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится.
Дневная температура на западе, севере и в центральной части Украины составит +17...+18. Ночью температура опустится до +7. На Юге днем 6 октября ожидается до +19 градусов, ночью - до 8-9 с отметкой "плюс".
Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.
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