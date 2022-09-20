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Дощі Україну не покинуть: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 21 вересня буде дощ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 21 вересня, в Україні буде хмарно, а на півдні очікується мінлива хмарність. При цьому на всій території країни прогнозується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прозами синоптиків, завтра очікується невеликий дощ. У північних, вночі та у східних областях прогнозуються помірні дощі. При цьому на півдні країни, вдень також Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с.

Температура повітря вночі складе +5 +10 градусів, а вдень +9 +14, у південній та східній частинах +14 +19.

Водночас на високогір'ї Карпат прогнозується невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до +5 градусів.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно, часом очікується дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +5 +10 градусів, а вдень +9 +14. При цьому в Києві вночі буде +7 +9, а вдень +11 +13.

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Погода в Україні