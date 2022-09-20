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Дожди Украину не покинут: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 21 сентября будет дождь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 21 сентября, в Украине будет облачно, а на юге ожидается переменная облачность. При этом по всей территории страны прогнозируется небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прозам синоптиков, завтра временами ожидается небольшой дождь. В северных, ночью и в восточных областях прогнозируются умеренные дожди. При этом на юге страны, днем также и Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +9 +14, в южной и восточной частях +14 +19.

В то же время на высокогорье Карпат прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +5 +10 градусов, а днем +9 +14. При этом в Киеве ночью будет + 7 +9, а днем +11 +13.

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Погода в Украине