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Дощі, туман та морози: якою буде погода в Україні завтра

Фото: в Україні завтра очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У деяких областях України у суботу, 22 жовтня, очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі місцями опуститься до -1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Загалом у суботу очікується суха погода, лише вдень у західних областях можуть пройти дощі. Вночі та вранці

Температура повітря на заході та півдні країни вдень підвищиться до 15 градусів вище нуля. У центральних, північних та східних регіонах денна температура становитиме +10...+11 градусів.

Вночі в Україні температура повітря коливатиметься від +4 до -1 градуса.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків,майбутня зима в Україні може бути теплішою, а тривалість періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 градусів дуже низька.

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