Дожди, туман и морозы: какой будет погода в Украине завтра

В некоторых областях Украины в субботу, 22 октября, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью местами опустится до -1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В целом в субботу ожидается сухая погода, лишь днем в западных областях могут пройти дожди. Ночью и утром
Температура воздуха на западе и юге страны днем повысится до 15 градусов выше нуля. В центральных, северных и восточных регионах дневная температура составит +10...+11 градусов.
Ночью в Украине температура воздуха будет колебаться от +4 до -1 градуса.
Напомним, согласно прогнозам синоптиков, будущая зима в Украине может быть теплее, а продолжительность периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 градусов очень низкая.
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