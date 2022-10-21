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Дожди, туман и морозы: какой будет погода в Украине завтра

Фото: в Украине завтра ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В некоторых областях Украины в субботу, 22 октября, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью местами опустится до -1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В целом в субботу ожидается сухая погода, лишь днем в западных областях могут пройти дожди. Ночью и утром

Температура воздуха на западе и юге страны днем повысится до 15 градусов выше нуля. В центральных, северных и восточных регионах дневная температура составит +10...+11 градусов.

Ночью в Украине температура воздуха будет колебаться от +4 до -1 градуса.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, будущая зима в Украине может быть теплее, а продолжительность периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 градусов очень низкая.

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