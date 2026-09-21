Дожди и понижение температуры: чего ждать от погоды в Украине сегодня
07:00 21.09.2026 Пн
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Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 сентября (Getty Images)
После преимущественно сухих выходных в понедельник, 21 сентября, в Украине будет дождь и ожидается похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидаются умеренные дожди в большинстве областей, в северных и центральных областях местами сильные дожди.
Температура снизится на 4-6°, кроме юга и востока. Днем прогнозируется 18-25°.
Фото: какой будет погода в Украине 21 сентября (инфографика РБК-Украина)
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
Также в Укргидрометцентре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".