Дожди и понижение температуры: чего ждать от погоды в Украине сегодня

После преимущественно сухих выходных в понедельник, 21 сентября, в Украине будет дождь и ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Фото: какой будет погода в Украине 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Температура снизится на 4-6°, кроме юга и востока. Днем прогнозируется 18-25°.

Сегодня в Украине ожидаются умеренные дожди в большинстве областей, в северных и центральных областях местами сильные дожди.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Также в Укргидрометцентре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".