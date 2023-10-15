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Дощі та вітер: де сьогодні чекати погодних "сюрпризів"

Україна, Неділя 15 жовтня 2023 07:00
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Дощі та вітер: де сьогодні чекати погодних "сюрпризів" Фото: в Україні сьогодні очікується тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 15 жовтня, буде теплою. Проте частину нашої країни накриють дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на півночі, заході, а також у центральних областях очікуються дощі. У Карпатському регіоні будуть сильні опади.

На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря у західних областях впродовж доби +9 +14 градусів. На решті території вдень +18 +23 градуси, а у північних та центральних областях +13 +18.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +8 +13 градусів, у південно-східній частині +5 +10 градусів.

Дощі та вітер: де сьогодні чекати погодних &quot;сюрпризів&quot;

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень очікуються дощі. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві вдень температура повітря буде близько +14 +16 градусів, а вночі +11 +13 градусів.

Дощі та вітер: де сьогодні чекати погодних &quot;сюрпризів&quot;

Осінь в Україні

Останніми днями в Україні спостерігається тепла погода. Проте у деяких регіонах дощі. Водночас синоптики попереджають, що в Україну прийшли перші заморозки.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що українців чекають дві хвилі похолодання, а наприкінці наступного тижня можливий перший сніг.

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