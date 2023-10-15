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Дожди и ветер: где сегодня ждать погодных "сюрпризов"

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 07:00
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Дожди и ветер: где сегодня ждать погодных "сюрпризов" Фото: в Украине сегодня ожидается тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 15 октября, будет теплой. Однако часть нашей страны накроют дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня днем на севере, западе, а также в центральных областях ожидаются дожди. В Карпатском регионе прогнозируются сильные осадки.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе Украины возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях на протяжении суток +9 +14 градусов. На остальной территории днем +18 +23 градуса, а в северных и центральных областях +13 +18.

Ночью столбики термометров покажут +8 +13 градусов, в юго-восточной части +5 +10 градусов.

Дожди и ветер: где сегодня ждать погодных &quot;сюрпризов&quot;

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Днем будет идти дождь. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

В Киеве днем температура воздуха будет около +14 +16 градусов, а ночью +11 +13 градусов.

Дожди и ветер: где сегодня ждать погодных &quot;сюрпризов&quot;

Осень в Украине

В последние дни в Украине наблюдается теплая погода. Однако в некоторых регионах дожди. В то же время синоптики предупреждают, что в Украину пришли первые заморозки.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что украинцев ждут две волны похолодания, а в конце следующей недели возможен первый снег.

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