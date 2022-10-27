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Дощі та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 07:00
Дощі та туман: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікується дощ та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні прогнозується дощова погода. У деяких регіонах нашої країни буде туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни хмарно з проясненнями. На Лівобережжі місцями невеликий дощ, а вночі на сході - помірні опади. На решті території України сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Сьогодні у західних областях туман. Видимість обмежена до 200-500 метрів. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів, у південно-західній частині до +18. Вночі температура впаде до +5 +10 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, але без опадів. У Києві вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, а вночі очікується +8 +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж попередня.

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