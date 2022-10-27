Дожди и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 27 октября, в Украине прогнозируется дождливая погода. В некоторых регионах страны будет туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны облачно с прояснениями. На Левобережье местами небольшой дождь, а ночью на востоке - умеренные осадки. На остальной территории Украины сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Сегодня в западных областях туман. Видимость ограничена до 200-500 метров. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности.

Днем столбики термометров покажут в среднем +10 +15 градусов, в юго-западной части до +18. Ночью температура упадет до +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями, но без осадков. В Киеве днем воздух прогреется до +10 +15 градусов, а ночью ожидается +8 +10 градусов.