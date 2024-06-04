Дощі та спека: якої погоди очікувати в різних регіонах України завтра

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, 5-го червня в Україні очікується +25+29 градусів, на сході та півдні до +30+33 градусів, у західних областях буде температура триматиметься на позначках у +22+25 градусів.

На заході, півночі та північному сході очікуються короткочасні дощі з грозами

Синоптик допускає ймовірність опадів у вигляді дощу та граду при суттєвих поривах вітру.

На решті території України без істотних опадів.

Погода у Києві

"У Києві 5-го червня пройдуть короткочасні дощі, грози, під час грози ймовірне шквалисте посилення вітру та град", - зазначає синоптик.

Загальний прогноз

Надалі по тижню буде тепло чи дуже тепло, періодично грозові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі.

Найменша ймовірність опадів, сухо та пожежонебезпечно - на півдні та сході України.

З наступного понеділка температура повітря значно знизиться в західних, північних та більшості центральних областей України.