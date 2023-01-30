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Дощі та сніг не відступають. На яку погоду варто очікувати в Україні до кінця тижня

Фото: цього тижня сніг та дощі не відступлять (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні з 31 січня по 3 лютого очікуються сніг, мокрий сніг та дощі. При цьому до кінця тижня прогнозується ожеледиця та штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра, 31 січня, в Україні очікується невеликий сніг, удень місцями з дощем.

У середу, 1 лютого, в Україні, крім півдня, та у четвер, 2 лютого, у західних та північних областях прогнозується невеликий мокрий сніг, а в Карпатах помірний сніг. На решті території без істотних опадів.

У п'ятницю, 3 лютого, очікується невеликий сніг, а у південній частині країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ. При цьому в більшості областей місцями ожеледиця, на дорогах місцями ожеледиця. Також у західних областях можливі окремі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 6 градусів морозу, а вдень від -2 до +4 градусів.

У середу та в четвер у південній частині країни місцями очікується потепління до +5 +8. При цьому на високогір'ї Карпат вночі та вдень прогнозується -4 -9 градусів.

У Криму температура повітря подекуди +1 +3 градуси, а вдень від -3 до +3. При цьому у п'ятницю у південній частині очікується +1 +7 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у лютому.

Зазначимо, що сьогодні в Україні у деяких регіонах очікується мокрий сніг.

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