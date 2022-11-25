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Дощі та сильний туман: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 07:00
Дощі та сильний туман: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде хмарно, місцями дощі зі снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 25 листопада, у низці областей нашої країни очікуються дощі, місцями зі снігом. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та Прикарпатті дощ. При цьому у Чернігівській та Сумській областях, а також у Карпатах можливий місцями мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вранці на півночі, півдні та в центрі очікується туман, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від -2 морозу до +3 градусів. На решті території вночі +1 +6, а вдень +4 +9 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень очікується дощ, а ночі без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. У Київській області вранці можливий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.

У Києві протягом доби температура повітря буде триматися у межах від 0 до +3 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

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