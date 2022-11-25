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Дождь и сильный туман: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 07:00
Дождь и сильный туман: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине будет облачно, местами дожди со снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 25 ноября, в ряде областей нашей страны ожидается дождь, местами со снегом. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье дождь. При этом в Черниговской и Сумской областях, а также в Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Утром на севере, юге и в центре ожидается туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных, северных и Винницких областях в течение суток от -2 мороза до +3 градусов. На остальной территории ночью +1 +6, а днем +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно, днем ожидается дождь, а ночью без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. В Киевской области утром возможен туман, видимость снизится до 200-500 метров.

В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +3 градусов.

Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

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