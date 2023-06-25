UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погода в Україні на завтра

Фото: частину України накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 26 червня, буде з дощами, подекуди сильними. Також очікуються шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра короткочасні дощі з грозами накриють лівобережній частині нашої країни. Місцями очікуються сильні опади.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних, центральних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +20 +25 градусів, а на південному сході до +29 градусів спеки. Вночі температура повітря опуститься до +11 +16 градусів.

Погода у Києві

Завтра у столиці Україні хмарно, але з проясненнями. Місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вдень буде +21 +23 градуси, а вночі +14 +16 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві