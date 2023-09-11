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Дощі та різке нічне похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень

Фото: прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні очікується трохи дощовою та спекотною цього тижня, з 12 до 15 вересня. Однак вночі прогнозується різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно буде без опадів, однак завтра вдень в Карпатах місцями очікується невеликий дощ. При цьому вдень 14 вересня на Правобережжі країни прогнозуються помірні короткочасні дощі та грози.

Температура повітря найближчої ночі становитиме +6 +12 градусів. У західних областях та на узбережжі морів, й 13-14 вересня у більшості областей прогнозується вночі +10 +16, а вдень +22 +28 градусів.

При цьому 13 вересня на заході країни, а також 14 вересня в центральних областях та у Одеській області очікується +29 +31 градус.

15 вересня в Україні будуть короткочасні дощі та грози. При цьому вночі у східних та південно-східних й вдень у північних областях без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +9 +15 градусів, а у південній частині до +19. При цьому вдень буде +20 +26.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.

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Погода в Україні