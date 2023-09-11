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Дождь и резкое ночное похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Фото: прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине ожидается немного дождливой и жаркой на этой неделе, с 12 по 15 сентября. Однако ночью прогнозируется резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток преимущественно будет без осадков, однако завтра днем в Карпатах местами ожидается небольшой дождь. При этом днем 14 сентября на Правобережье страны прогнозируются умеренные кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ближайшей ночью составит +6 +12 градусов. В западных областях и на побережье морей, и 13-14 сентября в большинстве областей прогнозируется ночью +10 +16, а днем +22 +28 градусов.

При этом 13 сентября на западе страны, а также 14 сентября в центральных областях и в Одесской области ожидается +29 +31 градус.

15 сентября в Украине будут кратковременные дожди и грозы. При этом ночью в восточных и юго-восточных и днем в северных областях без осадков.

Температура воздуха ночью составит +9 +15 градусов, а в южной части до +19. При этом днем будет +20 +26.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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Погода в Украине