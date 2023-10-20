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Дощі та пориви вітру. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Україна, П'ятниця 20 жовтня 2023 07:00
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Дощі та пориви вітру. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 жовтня, погода в Україні пройде "під знаком" опадів, місцями досить сильних. Щоправда, намочать вони не всіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В Україні, крім південної частини, дощі, на Закарпатті значні дощі. Вітер південно-західний, у північній частині східний, 7-12 м/с; в Україні, крім заходу та півночі, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с", - йдеться в повідомленні

Крім цього, як прогнозують синоптики, температура повітря вдень у північній частині буде 7-12°, на півдні країни 17-22°, на решті території 13-18°.

Дощі та пориви вітру. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Сніг в Україні

Останнім тижнем синоптики прогнозували сніг в Україні, який, крім Карпат, де він випав уже кілька разів, мав засипати й іншу територію країни. Але 18 жовтня стиноптик Наталка Діденко "відмінила" сніг в Україні, попередивши про справжню "спеку", до +30 градусів. Як сталося так, що синоптики "прорахувалися" у своїх прогнозах - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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