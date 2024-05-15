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Дощі та помірне потепління: якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні 16 траня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 16 травня, в Україні очікуються дощі із помірним потеплінням. Найбільші опади спостерігатимуться у центральній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Як зауважує синоптик, ймовірні несуттєві опади також в Житомирській та Київській областях.

На решті території України істотних опадів не передбачається, водночас температура помірно підвищуватиметься.

"Максимально в четвер вона становитиме +15+19 градусів, на Закарпатті до +22 градусів", - зазначає Діденко.

Погода у Києві

У Києві 16-го травня місцями є ймовірність періодичного невеликого дощу.

Вночі +5+7 градусів, вдень +15, +16 градусів.

До кінця тижня в столиці стане тепліше.

"Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно", - зазначає синоптик.

 

 

Погода цього тижня

Як зазначили синоптики, цього тижня в Україні переважатиме дощова погода. Опади очікуються на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.

Прогнози синоптиків читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.

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Погода в Україні