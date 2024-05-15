Дощі та помірне потепління: якою буде погода в Україні завтра

Завтра, 16 травня, в Україні очікуються дощі із помірним потеплінням. Найбільші опади спостерігатимуться у центральній частині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій та Донецькій областях.
Як зауважує синоптик, ймовірні несуттєві опади також в Житомирській та Київській областях.
На решті території України істотних опадів не передбачається, водночас температура помірно підвищуватиметься.
"Максимально в четвер вона становитиме +15+19 градусів, на Закарпатті до +22 градусів", - зазначає Діденко.
У Києві 16-го травня місцями є ймовірність періодичного невеликого дощу.
Вночі +5+7 градусів, вдень +15, +16 градусів.
До кінця тижня в столиці стане тепліше.
"Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно", - зазначає синоптик.
Як зазначили синоптики, цього тижня в Україні переважатиме дощова погода. Опади очікуються на території всієї країни, однак розподіл їх буде нерівномірним.
Прогнози синоптиків читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.
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