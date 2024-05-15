Дожди и умеренное потепление: какой будет погода в Украине завтра

Завтра, 16 мая, в Украине ожидаются дожди с умеренным потеплением. Самые большие осадки будут наблюдаться в центральной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, Тернопольской, Хмельницкой и Донецкой областях.
Как отмечает синоптик, возможны несущественные осадки также в Житомирской и Киевской областях.
На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается, в то же время температура будет умеренно повышаться.
"Максимально в четверг она составит +15+19 градусов, в Закарпатье до +22 градусов", - отмечает Диденко.
В Киеве 16 мая местами есть вероятность периодического небольшого дождя.
Ночью +5+7 градусов, днем +15, +16 градусов.
К концу недели в столице станет теплее.
"В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно", – отмечает синоптик.
Как отметили синоптики, на этой неделе в Украине будет дождливая погода. Осадки ожидаются на территории всей страны, однако их распределение будет неравномерным.
Прогнозы синоптиков читайте подробнее в материале РБК-Украина.
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