RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди и умеренное потепление: какой будет погода в Украине завтра

Фото: погода в Украине 16 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 16 мая, в Украине ожидаются дожди с умеренным потеплением. Самые большие осадки будут наблюдаться в центральной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, Тернопольской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Как отмечает синоптик, возможны несущественные осадки также в Житомирской и Киевской областях.

На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается, в то же время температура будет умеренно повышаться.

"Максимально в четверг она составит +15+19 градусов, в Закарпатье до +22 градусов", - отмечает Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 16 мая местами есть вероятность периодического небольшого дождя.

Ночью +5+7 градусов, днем +15, +16 градусов.

К концу недели в столице станет теплее.

"В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно", – отмечает синоптик.

 

 

Погода на этой неделе

Как отметили синоптики, на этой неделе в Украине будет дождливая погода. Осадки ожидаются на территории всей страны, однако их распределение будет неравномерным.

Прогнозы синоптиков читайте подробнее в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине