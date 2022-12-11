Дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди сьогодні

Сьогодні, 11 грудня, погода в Україні погіршиться, а більшість регіонів накриють опади. При цьому на дорогах буде небезпечно через ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні на заході нашої країни очікується помірний дощ та мокрий сніг. У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади. Місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.
В інших регіонах прогнозується помірний дощ. Вночі та вранці на півночі та у центрі туман. На півдні, сході та у центрі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів протягом дня покажуть у середньому +5 +11 градусів. На заході протягом доби очікується від +3 до -2 градусів, а на сході вдень до +15.
У Києві та області сьогодні буде хмарна погода з дощами. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря у столиці вдень буде у межах +7 +9 градусів, а вночі +1 +3 градуси.
Нагадаємо, синоптики попередили жителів Києва про туман, внаслідок чого видимість на дорогах значно погіршиться.
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