Дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні на заході нашої країни очікується помірний дощ та мокрий сніг. У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади. Місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

В інших регіонах прогнозується помірний дощ. Вночі та вранці на півночі та у центрі туман. На півдні, сході та у центрі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом дня покажуть у середньому +5 +11 градусів. На заході протягом доби очікується від +3 до -2 градусів, а на сході вдень до +15.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарна погода з дощами. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці вдень буде у межах +7 +9 градусів, а вночі +1 +3 градуси.