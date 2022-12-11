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Дожди и гололедица. Синоптики предупредили об ухудшении погоды сегодня

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Украина, Воскресенье 11 декабря 2022 07:00
Дожди и гололедица. Синоптики предупредили об ухудшении погоды сегодня Фото: украинцев предупредили о тумане и гололедице на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 11 декабря, погода в Украине ухудшится, а большинство регионов накроют осадки. При этом на дорогах будет опасно из-за гололеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня на западе страны ожидается умеренный дождь и мокрый снег. В Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

В других регионах прогнозируется умеренный дождь. Ночью и утром на севере и в центре туман. На юге, востоке и в центре местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение дня покажут в среднем +5 +11 градусов. На западе в течение суток ожидается от +3 до -2 градусов, а на востоке днем до +15.

Дожди и гололедица. Синоптики предупредили об ухудшении погоды сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачная погода с дождями. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице днем будет в пределах +7 +9 градусов, а ночью +1 +3 градуса.

Напомним, синоптики предупредили жителей Киева о тумане, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшится.

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