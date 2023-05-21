Дощі та невелике похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. У Карпатах, а також на півдні, сході та частково в центрі невеликі короткочасні дощі, місцями з грозою.

На решті території без опадів. Вітер північно-східний з поривами до 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні трішки похолодає. У середньому температура повітря вдень буде у межах +18 +23 градуси, а вночі +8 +13.

На півдні повітря прогріється до +22 +27 градусів вдень, а вночі буде +12 +17 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо у місцями хмарно, але опадів не очікується.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +19 +21, а вночі близько +10 градусів.