Дощі та навіть сніг. Синоптик назвала регіони, куди сьогодні дістануться опади

Дощі, зокрема, за словами синоптика, можливі у західних областях України, місцями "зачеплять" Вінницьку, Житомирську та Київську області.

"Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду", - розповіла синоптик.

Протягом дня 12 березня в Україні очікується +4...+8 градусів, на півдні до +10, на Закарпатті до +12 градусів.

"Вітер буде поривчастим, некомфортним.У більшості областей, окрім східної частини, можливі пориви до 15-20 м/с. Обережно!" - попередила Діденко.

У Києві вівторок буде хмарним, місцями ймовірні невеликі опади.

"Вдень близько +5 градусів", - додала вона.

Погода найближчим часом

Найкомфортніший синоптичний день, за прогнозом синоптика, з найближчої перспективи - 16 березня. Буде сонячно та тепло, +10...+16 градусів.

Погода в березні 2024 в Україні

Як раніше розповідав народний синоптик Володимир Деркач, із середини березня 2024 року погода в Україні відрізнятиметься тим, що температура повітря знову опуститься, з'являться опади.

Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до "мінусу". Останні дні першого місяця весни потішать потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.