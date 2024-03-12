Дощі та навіть сніг. Синоптик назвала регіони, куди сьогодні дістануться опади

Cьогодні, 12 березня, циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти прийдуть в Україну. Тому можливі дощі, а часом навіть мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Дощі, зокрема, за словами синоптика, можливі у західних областях України, місцями "зачеплять" Вінницьку, Житомирську та Київську області.
"Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду", - розповіла синоптик.
Протягом дня 12 березня в Україні очікується +4...+8 градусів, на півдні до +10, на Закарпатті до +12 градусів.
"Вітер буде поривчастим, некомфортним.У більшості областей, окрім східної частини, можливі пориви до 15-20 м/с. Обережно!" - попередила Діденко.
У Києві вівторок буде хмарним, місцями ймовірні невеликі опади.
"Вдень близько +5 градусів", - додала вона.
Найкомфортніший синоптичний день, за прогнозом синоптика, з найближчої перспективи - 16 березня. Буде сонячно та тепло, +10...+16 градусів.
Як раніше розповідав народний синоптик Володимир Деркач, із середини березня 2024 року погода в Україні відрізнятиметься тим, що температура повітря знову опуститься, з'являться опади.
Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до "мінусу". Останні дні першого місяця весни потішать потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.
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