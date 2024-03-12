RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди и даже снег. Синоптик назвала регионы, куда сегодня доберутся осадки

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 марта, циклон с юго-запада Европы и его атмосферные фронты придут в Украину. Поэтому возможны дожди, а временами даже мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Дожди, в частности, по словам синоптика, возможны в западных областях Украины, местами "зацепят" Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

"Остальная часть нашей территории будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду", - рассказала синоптик.

В течение дня 12 марта в Украине ожидается +4...+8 градусов, на юге до +10, на Закарпатье до +12 градусов.

"Ветер будет порывистым, некомфортным. В большинстве областей, кроме восточной части, возможны порывы до 15-20 м/с. Осторожно!" - предупредила Диденко.

В Киеве вторник будет облачным, местами ожидаются небольшие осадки.

"Днем около +5 градусов", - добавила она.

Погода в ближайшее время

Самый комфортный синоптический день, по прогнозу синоптика, по ближайшей перспективе - 16 марта. Будет солнечно и тепло, +10…+16 градусов.

Погода в марте 2024 в Украине

Как ранее рассказывал народный синоптик Владимир Деркач, с середины марта 2024 погода в Украине будет отличаться тем, чтотемпература  воздуха снова опустится, появятся осадки.

Последняя декада месяца будет холодной, возможен мокрый снег, а температура может упасть до "минуса". Последние дни первого месяца весны обрадуют потеплением, но настоящего весеннего тепла еще не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве