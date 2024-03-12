Дожди и даже снег. Синоптик назвала регионы, куда сегодня доберутся осадки

Дожди, в частности, по словам синоптика, возможны в западных областях Украины, местами "зацепят" Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

"Остальная часть нашей территории будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду", - рассказала синоптик.

В течение дня 12 марта в Украине ожидается +4...+8 градусов, на юге до +10, на Закарпатье до +12 градусов.

"Ветер будет порывистым, некомфортным. В большинстве областей, кроме восточной части, возможны порывы до 15-20 м/с. Осторожно!" - предупредила Диденко.

В Киеве вторник будет облачным, местами ожидаются небольшие осадки.

"Днем около +5 градусов", - добавила она.

Погода в ближайшее время

Самый комфортный синоптический день, по прогнозу синоптика, по ближайшей перспективе - 16 марта. Будет солнечно и тепло, +10…+16 градусов.

Погода в марте 2024 в Украине

Как ранее рассказывал народный синоптик Владимир Деркач, с середины марта 2024 погода в Украине будет отличаться тем, чтотемпература воздуха снова опустится, появятся осадки.

Последняя декада месяца будет холодной, возможен мокрый снег, а температура может упасть до "минуса". Последние дни первого месяца весны обрадуют потеплением, но настоящего весеннего тепла еще не будет.