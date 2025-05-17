Дощі та грози охоплять більшість регіонів України: де очікувати опадів завтра

В Україні 18 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та прогноз синоптика Наталки Діденко.
В Україні буде хмарно з проясненнями, у східних та північно-східних областях, а також вдень у Карпатах очікуються помірні дощі, на решті території - місцями невеликі опади з грозами.
Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, у Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі на Правобережжі коливатиметься від +4 до +9 °C, на Лівобережжі +8…+13 °C, удень - від +12 до +17 °C, на південному сході - до +23 °C.
У Карпатах вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень - помірний сніг із дощем, температура триматиметься в межах 0…+5 °C.
У Києві в суботу 18 травня буде прохолодно, +10+12 градусів, йтиме дощ.
У неділю дощі вже припиняться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15°C градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на травень 2025 в Україні. Так, температура повітря в травні по всій Україні триматиметься в межах +15...+19 градусів, а в горах - близько +12...+14 градусів. Це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму.
Щодо опадів, їхня кількість очікується в межах 35-76 мм, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті - до 88-138 мм, що відповідає середнім багаторічним значенням.
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