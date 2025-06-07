ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі та грози: синоптики розповіли, де українцям чекати на негоду сьогодні

Україна, Субота 07 червня 2025 07:00
UA EN RU
Дощі та грози: синоптики розповіли, де українцям чекати на негоду сьогодні Фото: кілька регіонів України накриють дощі з грозами (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Короткочасний дощ подекуди пройде у північних та західних, а також у Вінницькій, Харківській та Луганській областях. Водночас на решті території України опади та грози не прогнозуються.

Вночі температура в середньому коливатиметься в межах від +15 до +20 градусів. Вдень очікується від +28 до +33. У південно-східній частині України стовпчик термометра вдень може піднятися до +35 градусів, а в Карпатах до +26.

Дощі та грози: синоптики розповіли, де українцям чекати на негоду сьогодні

Погода у Києві

В українській столиці та Київській області синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Вітер переважно буде південно-західним, а його швидкість, як і в середньому по Україні, становитиме 5-10 м/с.

Вночі очікується від +15 до +20 градусів. Водночас вдень стовпчик термометра підніметься до +32.

Раніше ми писали про те, чи варто чекати на короткочасне похолодання у Києві наступного тижня, і чому погода в Україні зараз така нестійка.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погоди за третю декаду травня 2025 року. Синоптики пояснили, на які садові та городні культури вплинула негода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках