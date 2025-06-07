Дощі та грози: синоптики розповіли, де українцям чекати на негоду сьогодні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Короткочасний дощ подекуди пройде у північних та західних, а також у Вінницькій, Харківській та Луганській областях. Водночас на решті території України опади та грози не прогнозуються.
Вночі температура в середньому коливатиметься в межах від +15 до +20 градусів. Вдень очікується від +28 до +33. У південно-східній частині України стовпчик термометра вдень може піднятися до +35 градусів, а в Карпатах до +26.
Погода у Києві
В українській столиці та Київській області синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Вітер переважно буде південно-західним, а його швидкість, як і в середньому по Україні, становитиме 5-10 м/с.
Вночі очікується від +15 до +20 градусів. Водночас вдень стовпчик термометра підніметься до +32.
Раніше ми писали про те, чи варто чекати на короткочасне похолодання у Києві наступного тижня, і чому погода в Україні зараз така нестійка.
Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погоди за третю декаду травня 2025 року. Синоптики пояснили, на які садові та городні культури вплинула негода.
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