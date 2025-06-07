Дощі та грози: синоптики розповіли, де українцям чекати на негоду сьогодні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У низці регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру у Facebook .

Короткочасний дощ подекуди пройде у північних та західних, а також у Вінницькій, Харківській та Луганській областях. Водночас на решті території України опади та грози не прогнозуються.

Вночі температура в середньому коливатиметься в межах від +15 до +20 градусів. Вдень очікується від +28 до +33. У південно-східній частині України стовпчик термометра вдень може піднятися до +35 градусів, а в Карпатах до +26.

Погода у Києві

В українській столиці та Київській області синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Вітер переважно буде південно-західним, а його швидкість, як і в середньому по Україні, становитиме 5-10 м/с.

Вночі очікується від +15 до +20 градусів. Водночас вдень стовпчик термометра підніметься до +32.