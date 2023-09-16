Дощі та грози в Карпатському регіону, на решті територій до +26: погода на завтра

Завтра, 17 вересня, в Карпатському регіоні очікують дощі, можлива й гроза. Водночас на решті територій небо буде хмарним, втім без опадів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: погода на 17 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +7 - +12, вдень +21 - +26, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +23 - +25.
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