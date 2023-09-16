Дощі та грози в Карпатському регіону, на решті територій до +26: погода на завтра

Завтра, 17 вересня, в Карпатському регіоні очікують дощі, можлива й гроза. Водночас на решті територій небо буде хмарним, втім без опадів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +8 до +15 вночі й від +23 до +26 вдень;

на півночі коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +21 до +25 вдень;

на півдні коливатиметься від +11 до +19 вночі й від +22 до +26 вдень;

на сході коливатиметься від +7 до +13 вночі й від +21 до +26 вдень. Фото: погода на 17 вересня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +7 - +12, вдень +21 - +26, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +23 - +25.