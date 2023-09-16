ua en ru
Сб, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі та грози в Карпатському регіону, на решті територій до +26: погода на завтра

Субота 16 вересня 2023 16:27
UA EN RU
Дощі та грози в Карпатському регіону, на решті територій до +26: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 17 вересня, в Карпатському регіоні очікують дощі, можлива й гроза. Водночас на решті територій небо буде хмарним, втім без опадів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +8 до +15 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +21 до +25 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +11 до +19 вночі й від +22 до +26 вдень;
  • на сході коливатиметься від +7 до +13 вночі й від +21 до +26 вдень.

Дощі та грози в Карпатському регіону, на решті територій до +26: погода на завтра

Фото: погода на 17 вересня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +7 - +12, вдень +21 - +26, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +23 - +25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты
NEWS
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна