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Дожди и грозы в Карпатском регионе, на остальных территориях до +26: погода на завтра

Суббота 16 сентября 2023 16:27
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Дожди и грозы в Карпатском регионе, на остальных территориях до +26: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 17 сентября, в Карпатском регионе ожидается дождь, возможна и гроза. В то же время на остальных территориях небо будет облачным, но без осадков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +8 до +15 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +21 до +25 днем;
  • на юге будет колебаться от +11 до +19 ночью и от +22 до +26 днем;
  • на востоке будет колебаться от +7 до +13 ночью и от +21 до +26 днем.

Дожди и грозы в Карпатском регионе, на остальных территориях до +26: погода на завтра

Фото: погода на 17 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +7 - +12, днем +21 - +26, а в Киеве - ночью +10 - +12, днем около +23 - +25.

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