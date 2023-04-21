Дожди и грозы, а в Карпатах - снег: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 21 апреля будет дождливая, в некоторых регионах ожидаются грозы. Температура воздуха будет до +19 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. На юге, востоке и в центре умеренные дожди. В северных областях - мелкие осадки. В южной части Украины возможны грозы. На высокогорье Карпат сегодня небольшой дождь, местами со снегом.
Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха будет в пределах +10 +15 градусов, на Закарпатье до +19. Ночью температура опустится до +4 +9.
В Карпатах днем +4 +9 градусов, а ночью от +4 до -1 градуса.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность. Ночью днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут +10 +15 градусов, а ночью +5 +7.
Напомним, синоптики предупредили, что в ближайшие дни паводок на реке Десна достигнет пика, поэтому уровень воды снова может подняться.
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