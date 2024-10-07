Дощі на сході, а тумани на заході: прогноз погоди в Україні на завтра

Вночі в більшості районів Лівобережжя, а вдень на Сумщині та Харківщині можливі дощі. На решті території - без опадів.

На заході країни вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, у західних областях - південний, швидкість 7-12 метрів за секунду, на північному сході місцями пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі у західних областях від 3 до 8 градусів тепла, на решті території - від 6 до 11 градусів, на узбережжі морів - до 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 16 до 21 градуса, на півночі, північному сході країни та в Карпатах - від 12 до 17 градусів.

Погода в столичному регіоні

У Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 6 до 11 градусів, вдень - від 12 до 17.

У Києві вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла, вдень - від 15 до 17 градусів.