Дощі на сході та півдні, подекуди грози: прогноз погоди на сьогодні

Вдень на сході й південному сході можливі невеликі або ж помірні дощі. Також подекуди грози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, на півдні та південному сході країни 18-23; вдень 22-27, у південній частині до 30", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 23 липня (facebook.com/UkrHMC)
Мінлива хмарність. Без опадів, лише в першу половину ночі місцями по області невеликий дощ.
Температура повітря в Києві вночі складатиме від +14 до +16, а вдень - від +22 до +24 градусів.
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