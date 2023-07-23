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Дощі на сході та півдні, подекуди грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вдень на сході й південному сході можливі невеликі або ж помірні дощі. Також подекуди грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, на півдні та південному сході країни 18-23; вдень 22-27, у південній частині до 30", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +22 до +25 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +19 до +22 вночі й від +27 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +16 до +22 вночі й від +24 до +29 вдень.

Фото: прогноз погоди на 23 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів, лише в першу половину ночі місцями по області невеликий дощ.

Температура повітря в Києві вночі складатиме від +14 до +16, а вдень - від +22 до +24 градусів.

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Погода в Україні