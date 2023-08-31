Дощі "приглушать" спеку, але не всюди. Синоптики дали прогноз на перший день осені

"Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, короткочасні дощі, грози", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вітер буде переважно північно-західний , а у східних областях - південно-східний, 5-10 м/с.

"В окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

Що стосується температури повітря, то:

Ніч

у західних областях буде +10-15°,

на решті території 14-19°,

у південній частині до 23°;

Карпати - вночі 7-12°.

День

у західних областях - 21-26°;

на півдні та сході країни - 27-32°;

в Карпатах -13-18°.

Погода у вересні 2023 в Україні

За даними синоптиків, вересень в Україні буде теплим, а середня температура повітря протягом 30 днів першого місяця осені буде вище норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів.

При цьому, що стосується загального прогнозу на осінь 2023 в Україні, то третій сезон року обіцяє бути сухим, але холодніше, ніж того року. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.