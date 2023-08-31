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Дощі "приглушать" спеку, але не всюди. Синоптики дали прогноз на перший день осені

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду 1 вересня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Першого дня осені, 1 вересня, в Україні очікуються дощі, які вдень не "зачеплять" західні області, Житомирську, Вінницьку та Київську області. Крім того, в центрі та на півдні можуть очікуватися град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, короткочасні дощі, грози", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вітер буде переважно північно-західний , а у східних областях - південно-східний, 5-10 м/с.

"В окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

Що стосується температури повітря, то:

Ніч

  •  у західних областях буде +10-15°,
  • на решті території 14-19°,
  • у південній частині до 23°;
  • Карпати - вночі 7-12°.

День

  • у західних областях - 21-26°;
  • на півдні та сході країни - 27-32°;
  • в Карпатах -13-18°.

Погода у вересні 2023 в Україні

За даними синоптиків, вересень в Україні буде теплим, а середня температура повітря протягом 30 днів першого місяця осені буде вище норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів.

При цьому, що стосується загального прогнозу на осінь 2023 в Україні, то третій сезон року обіцяє бути сухим, але холодніше, ніж того року. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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