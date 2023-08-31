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Дожди "приглушат" жару, но не всюду. Синоптики дали прогноз на первый день осени

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде 1 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В первый день осени, 1 сентября, в Украине ожидаются дожди, которые днем не "зацепят" западные области, Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Кроме того, в центре и на юге могут ожидаться град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, кратковременные дожди, грозы", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях - юго-восточный, 5-10 м/с.

"В отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с", – предупреждают синоптики.

Что касается температуры воздуха, то:

Ночь

  • в западных областях будет +10-15°,
  • на остальной территории 14-19°,
  • в южной части до 23°;
  • Карпаты - ночью 7-12°.

День

  • в западных областях - 21-26°;
  • на юге и востоке страны – 27-32°;
  • в Карпатах -13-18 °.

Погода в сентябре в Украине

По данным синоптиков, сентябрь в Украине будет теплым, а средняя температура воздуха в течение 30 дней первого месяца осени будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов.

При этом, что касается общего прогноза на осень 2023 года в Украине, то третий сезон года обещает быть сухим, но холоднее, чем в прошлом году. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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