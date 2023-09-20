Дощі повертаються. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 20 вересня, дощі пройдуть одразу у кількох регіонах. Причому місцями навіть очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Одеській областях короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями з грозами; на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

При цьому вітер буде південним, а у західних областях - західний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, у східних та північно-східних областях 8-13°; вдень 19-24°, у східних областях та південній частині до 27°", - додали в "Укргідрометцентрі".