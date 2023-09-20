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Дожди возвращаются. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 20 сентября 2023 07:00
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Дожди возвращаются. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 20 сентября, дожди пройдут сразу в нескольких регионах. Причем, местами даже ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Одесской областях кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами с грозами; на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

При этом ветер будет южным, а в западных областях - западный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, в восточных и северо-восточных областях 8-13°; днем 19-24°, в восточных областях и южной части до 27°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Дожди возвращаются. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

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