Дожди возвращаются. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине сегодня, 20 сентября, дожди пройдут сразу в нескольких регионах. Причем, местами даже ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Одесской областях кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами с грозами; на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

При этом ветер будет южным, а в западных областях - западный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, в восточных и северо-восточных областях 8-13°; днем 19-24°, в восточных областях и южной части до 27°", - добавили в "Укргидрометцентре".