Дощі у північних областях, вночі місцями грози та град: погода на завтра
На півночі України, завтра, 12 серпня, очікуються короткочасні дощі. На решті територій без опадів, однак вночі можливі грози та град.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +11 до +13 вночі й від +20 до +24 вдень;
- на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +19 до +21 вдень;
- на півдні коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +23 до +28 вдень;
- на сході коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +23 до +26 вдень.
Фото: прогноз погоди на 12 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +11 - +16, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +22 - +24.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.