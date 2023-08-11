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Дощі у північних областях, вночі місцями грози та град: погода на завтра

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П'ятниця 11 серпня 2023 14:12
Дощі у північних областях, вночі місцями грози та град: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півночі України, завтра, 12 серпня, очікуються короткочасні дощі. На решті територій без опадів, однак вночі можливі грози та град.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +13 вночі й від +20 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +19 до +21 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +23 до +28 вдень;
  • на сході коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +23 до +26 вдень.

На зображенні може бути: карта та текст

Фото: прогноз погоди на 12 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +11 - +16, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +22 - +24.

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